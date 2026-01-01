Районният съд в Смолян наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 73-годишния Любомир Димитров, обвинен в кражба на пари от параклиса „Св. Иван Рилски“ в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

Мъжът е многократно осъждан, като има близо 30 присъди и голяма част от живота си е изкарал в затвора. По делото е установено, че на 7 март 2026 г. около обед Димитров посетил параклиса в сградата на болницата, където се лекувал.

74-годишен мъж задигна пари от параклиса в болницата в Смолян

Според събраните до момента данни той отворил дървената каса за дарения и отнел намиращата се в нея сума. На 9 март служители на лечебното заведение подали сигнал в полицията след установена липса на 427 евро. В хода на разследването са събрани доказателства, включително записи от охранителни камери, а открадната сума е възстановена.

БТА

Наблюдаващият прокурор Екатерина Стратиева посочи в съдебната зала, че са налице предпоставките за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие.

По думите ѝ Димитров води скитнически начин на живот, не е трудово ангажиран, не разполага с постоянни доходи и не пребивава трайно на адресите си в градовете Левски и Мадан.

Стратиева изтъкна и високата степен на обществена опасност на обвиняемия, който е многократно осъждан за престъпления против собствеността. Последната му присъда е от 2024 г., а на 31 октомври 2025 г. е освободен от затвора.

Защитникът на обвиняемия адвокат Зоя Бенкова заяви, че предложението на прокуратурата за налагане на мярка „задържане под стража“ е основателно. По думите ѝ обвиняемият няма доходи, а голяма част от живота му е преминала в местата за лишаване от свобода. Тя допълни, че така ще бъде гарантирано явяването му по делото.

В последната си дума пред съда Любомир Димитров заяви, че е съгласен да остане в ареста.