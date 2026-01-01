Министерството на културата изрази съболезнования към семейството, близките и колегите на Любен Дилов-син по повод неговата кончина. В пост, публикуван от ведомството, той е определен като изтъкнат български телевизионен и киносценарист, писател сатирик, журналист, медиен предприемач и политик.

От Министерството на културата подчертават, че Любен Дилов-син е бил от онези „хвърчащи хора“, които оставят трайна следа след себе си. Според авторите на текста талантът не е спрял в поколението на баща му – писателя фантаст Любен Дилов, а е намерил свое собствено проявление в неговия син.

В поста от ведомството отбелязват, че Дилов-син е умеел да си играе с думите и да създава неочаквани комбинации, които едновременно да разсмиват, натъжават и карат хората да се замислят. По същия начин е успявал да събира около себе си идеи, хора и проекти, независимо дали става дума за книги, филми, списания или подкрепа за млади таланти.

От министерството пишат още и за неговото чувство за хумор, което според тях е можело да промени атмосферата във всяка компания и да превърне дори най-трудния казус в разрешим.

Неговите „Диловизми“, тези крилати мисли, негова запазена марка, ни напомнят, че смехът е най-прекият път към човешките сърца, а остроумната мисъл може да бъде и ключ към онази положителна промяна в отношенията между хората, към която всички се стремим“, посочват още от Министерството на културата.

В текста се отбелязва, че за Любен Дилов-син културата не е била нещо статично, а постоянно променяща се нагласа към света, а различните гледни точки са могли да съществуват заедно, когато са поднесени интелигентно и с добронамереност.

„Вярваме, че при следващия значим обществен казус отново ще се запитаме: „А какво ли би казал Любен Дилов-син?“. Има ли по-голямо доказателство за оставена следа от това да продължаваш да бъдеш мярка за размисъл дори отвъд мига?“, завършва поста на Министерството на културата.

„Дълбок поклон!“, пишат още от ведомството.

