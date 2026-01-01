Израелската армия призова жителите на южния ливански град Набатие да напуснат района преди планирани удари срещу проиранската групировка "Хизбула", въпреки че в сила е примирие, предаде Франс прес.

"След като "Хизбула" наруши споразумението за прекратяване на огъня, израелската армия е принудена да се намеси", заяви говорителят на израелските въоръжени сили Авихай Адрае, като прикани жителите на Набатие да напуснат домовете си. Израелските удари в Южен Ливан продължават почти ежедневно, въпреки примирието, което формално е в сила от 17 април, като армията обвинява "Хизбула" в нарушаването му.

В същото време председателят на ливанския парламент Набих Бери, който играе ролята на посредник между "Хизбула" и САЩ, е готов да гарантира, че движението ще спазва "всеобхватно" прекратяване на огъня с Израел, заяви неговият съветник Али Хамдан.

Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че Израел му е обещал да не удря южните квартали на Бейрут, а "Хизбула", в замяна на това, ще прекрати напълно обстрела. Двете страни не са потвърдили това.

"Основното искане на председателя Бери е всеобхватно прекратяване на огъня. Ако бъде постигнато такова споразумение, той гарантира, че "Хизбула" ще го спазва", заяви Хамдан.

Бери е лидер на шиитското движение "Амал", съюзник на "Хизбула".

Съветникът уточни, че "всеобхватно прекратяване на огъня" означава спиране на въздушните удари, на ударите от суша и море, както и липса на взривявания или разрушения в Южен Ливан, където Израел е обвиняван, че разрушава цели населени места.

При израелски атаки с дронове в Южен Ливан днес са загинали 8 души, съобщи Асошиейтед прес.

Тръмп заяви, че е убедил израелския премиер Бенямин Нетаняху да се откаже от предстояща атака срещу южните квартали на Бейрут — бастион на Хизбула. Той добави, че е разговарял с представители на ръководството на Хизбула, които „са се съгласили да спрат огъня по Израел и неговите войници“.

Ливанското посолство в САЩ съобщи, че "Хизбула" е приела американско предложение: да прекрати атаките срещу Израел в замяна на спиране на израелските удари по Бейрут и неговите предградия, преди примирието да бъде разширено върху цялата територия на Ливан.

Обявлението на Тръмп идва на фона на непреки преговори между Иран и САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, като Техеран настоява всяко споразумение да включва и прекратяване на огъня на ливанския фронт.

Иранската агенция "Тасним" съобщи, че Техеран е прекъснал диалога със САЩ заради израелската офанзива в Ливан, макар това да не е потвърдено официално.