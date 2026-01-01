Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира актуални теми пред журналисти.

Попитан за случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който бе разпитан в Областната дирекция на МВР Найденов не пожела да коментира сигнали, които по думите му не са проверени.

Относно строежите в местността "Баба Алино" и дали са постъпвали сигнали от 2023 г. до момента, той коментира, че Министерството на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство.

Найденов за „Баба Алино“: Криминален случай, който изисква намесата на разследващите

"Документите са минали през Агенцията по вписванията, но те са на база документи, издадени от други институции. Дайте ни малко време да си извършим проверките и ще ви информираме подробно", призова той.

Има ли кадрови промени на местно ниво или по отношение на директора на Агенцията по вписванията? На този въпрос министърът на правосъдието Николай Найденов отговори, че са изискани всички обяснения по случая. Той подчерта, че при установяване на виновно поведение ще бъдат наложени съответните санкции.