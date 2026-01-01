Управляващите не предлагат никакви градивни мерки за решаване на проблемите на страната, а прибягват до теглене на нови дългове, за да покриват текущи разходи. Това посочи народният представител Цончо Ганев от „Възраждане“ в кулоарите на парламента преди днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси.

„Това, което се предлага и това, което се говори пред обществото, се разминават кардинално. Обяснява се, че няма да се вдигат данъците, а данъците се вдигат, обяснява се, че няма да се режат пенсиите, а пенсиите се намаляват и то с не малко. Тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии, отколкото на тези с големите пенсии“, каза Ганев.

По думите му надали има някой, който се съмнява, че България влиза в дългова криза.

„Теглят се поредните дългове, за да покриват текущи разходи и нищо градивно“, каза Ганев, добавяйки, че правителството декапитализира държавните дружества, точно както са го правили и предходните управляващи.

Според него големият проблем е, че управляващите не работят за овладяване на цените в магазините, нито се прилагат мерки срещу инфлацията, нито се работи за съдебна реформа.

„Трикът, с който се оправдават с предишните, действа, но нищо градивно не се случва“, каза депутатът.

Той добави, че „Възраждане“ би подкрепила предложение за замразяване на заплатите на депутатите, макар че това няма да реши основните проблеми на държавата.

