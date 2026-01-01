Общо 10 от 12 свидетели се явиха в съдебната зала по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.



Според обвинението Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител на общинската администрация, са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д. Д. и П. В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П. В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д. Д.

Явилите се свидетели, основно служители на общинска администрация, дават показания пред тричленния съдебен състав, председателстван от съдия Деян Събев. Преди началото на показанията пред обвиняемите бе изчетено в какво са обвинени, като и четиримата отказаха да дадат обяснения на този етап от делото. Хасан Азис каза единствено, че не счита, че е виновен по формираното обвинение.



Държавното обвинение се представлява от окръжния прокурор Желязко Стефанов. Бившият кмет на Кърджали е с двама защитници - адвокат Елисавета Пенчева и от днес и адвокат Даниела Доковска. Останалите трима подсъдими са с по един защитник, като на единия финансов контрольор защитникът е служебен.



Общо 18 са свидетелите, които трябва да бъдат разпитани по делото. Останалите шест, както и неявилите се днес двама, ще бъдат призовани на друга дата.