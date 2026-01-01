В разпоредително заседание на Окръжния съд в Кърджали бе даден ход на делото срещу бившия кмет на Кърджали и още три длъжностни лица. Хасан Азис и трите длъжностни лица, работили в общинската администрация, са обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

Следващото заседание бе насрочено за 2 юни, когато ще бъдат призовани за разпит 12 от общо 18 души. Останалите шест ще бъдат призовани на друга дата. Съдия Деян Събев разпореди делото да бъде гледано по общия ред. В залата се явиха и четиримата обвиняеми, сред които е и вече бившият главен счетоводител на общинската администрация Валентин Иванов.

Заболяване на адвокат отложи заседанието по делото срещу бившия кмет на Кърджали

Окръжният прокурор Желязко Стефанов представлява държавното обвинение. Пред медиите той уточни, че основната част от свидетелите в списъка към обвинителния акт са длъжностни лица, половината са от общинската администрация, която днес, като засегната страна, нямаше представител в съдебната зала. „Това са лица, които могат да твърдят факти и обстоятелства, свързани с предмета на делото“, коментира прокурор Стефанов и допълни, че ще бъдат разпитани и две вещи лица.

По време на заседанието Хасан Азис каза, че вярва в съда. След заседанието Азис уточни пред медиите от какво е бил предизвикан: „Исках изрично да подчертая, че вярвам в безпристрастността на българския съд и се надявам прокуратурата по същия начин да изпълнява единствено и само своите законови задължения и отговорности, да не излиза извън рамките на закона и да не прескача границата в политическото поле“, каза още Хасан Азис.

Отложиха заседанието по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис (СНИМКИ)

Според обвинението той и Валентина Иванов са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д. Д. и П. В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П. В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д. Д.