Учени от Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луис са разработили иновативен кръвен тест, подпомаган от изкуствен интелект, който може да разпознава различни форми на деменция с точност над 92%, съобщава уебсайтът Knowridge.

Новият метод е насочен към четири от най-разпространените невродегенеративни заболявания – болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, фронтотемпоралната деменция и деменцията с телца на Леви. Тези заболявания често предизвикват сходни симптоми, което затруднява поставянето на точна диагноза.

Тестът анализира 15 белтъка в кръвта, които отразяват ключови процеси в мозъка, включително възпаление, увреждане на нервните клетки и натрупване на патологични белтъци. Чрез машинно обучение изкуственият интелект е обучен да разпознава характерните модели за всяко заболяване.

За разработването на системата са използвани кръвни проби от повече от 3200 души, включително здрави доброволци и пациенти с различни форми на деменция. След това моделът е тестван върху отделна група от 225 души, чиито мозъчни изменения са били потвърдени чрез аутопсия.

Резултатите показват обща точност от 92,3 процента. Освен че успешно различава отделните заболявания, системата може да открива случаи, при които в мозъка протичат няколко невродегенеративни процеса едновременно. Подобни смесени форми на деменция са често срещани при възрастните хора, но нерядко остават неразпознати с настоящите диагностични методи.

Изследователите установяват също, че технологията има потенциал да открива заболяванията още в ранните им етапи, когато симптомите все още са слабо изразени. Това може да се окаже особено важно с навлизането на нови терапии, които са най-ефективни преди настъпването на сериозни увреждания в мозъка.

Учените подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, преди тестът да бъде въведен в клиничната практика. Въпреки това специалистите определят резултатите като значителен напредък, който може да доведе до по-бърза, по-точна и по-малко инвазивна диагностика на деменцията в бъдеще. |