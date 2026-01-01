Пет различни поколения влизат в битка на генерациите и ще търсят своите кулинарни допирни точки през новата седмица в „Черешката на тортата“. От понеделник до петък в 20:00 ч. пред зоркия поглед на шеф Иван Манчев ще се изявят красивото лице на зилениалите Ана Шермин, естрадната прима и глас на бумърите Кристина Димитрова, любимката на поколението Z Крисия, олимпийският вицешампион и пример за волята на генерация X Краси Дунев и артистичният милениал – актьорът и модел Антон Порязов.

Началото на седмицата ще постави инфлуенсърката и модел Ана Шермин, на чиято трапеза ще се преплетат български и израелски вкусове, а един букет ще разпали любопитството на всички гости. Във вторник естрадната певица Кристина Димитрова ще успее да изненада всички с избора си на меню, а въпросът кой би простил изневяра ще раздели компанията на два лагера.

Черешката на тортата

Черешката на тортата

Талантливата Крисия ще работи с размах в кухнята в сряда, за да зарадва звездните си гости с изпипано меню от ястия, вдъхновени от TikTok. А какво най-често приготвя певицата на своята половинка автомобилния състезател Никола Цолов? Олимпиецът Краси Дунев ще посрещне гостите… на арената в четвъртък. Той ще отвори вратите на дома си, за да покаже, че го бива и в кухнята. Между две от дамите в компанията ще прехвърчат искри, които ще се превърнат в истински пожар. Артистичният милениал Антон Порязов, за когото тренировката е точно толкова важна, колкото и вечерята, ще бъде последният домакин за седмицата. Чаровният актьор ще постави летвата високо в опит да впечатли не само звездната компания, но и самия шеф Манчев.

Черешката на тортата

Черешката на тортата

Черешката на тортата

Ще успее ли вкусната храна да превърне представителите на пет различни поколения в приятели и в чии ръце ще отиде желаното признание – плакетът на „Черешката на тортата“? Не пропускайте вълнуващите епизоди на кулинарното риалити от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA.