Мако Нишимура е единствената японка, която публично признава, че е била част от "Якудза". Днес тя е скъсала със света на престъпност, насилие и наркотици. Пред АРД жената разказва своята история:
Мако Нишимура е почти на 60 години. Днес тя облича сигнална жилетка и предвожда група, която чисти улиците и мете боклука в Япония. Нишимура има бурно минало - тя е била член на страховитата престъпна организация "Якудза". Само до преди няколко години тя е отстоявала интереса си с юмруци и бейзболна бухалка, пише Deutsche Welle.
"Ако всичко това не се беше случило, нямаше да съм човекът, който съм днес. Съжалявам, но като се обърна назад, си давам сметка, че може би така е било най-добре", казва Нишимура пред германското издание.
"Исках да съм най-злата от всички"
Днес тя организира доброволни акции по събиране на отпадъци в града. Това е нещо като място за среща на хора с подобна история. Някои от тях са прекарали години зад решетките. Повечето са татуирани. "Направих си татуировка, защото тогава исках да бъда най-злата от всички", казва Мако Нишимура.
В "Якудза" тя се е занимавала с наркотици, събирала е такси - рекет за защита, а разногласията е разрешавала с юмруци. "Това беше времето, когато се държах като мъж. Бях се концентрирала изцяло върху това да стана истинска "якудза", разказва тя пред кореспондента на АРД Улрих Мендген.
Нишимура е единствената жена, която досега е разкривала, че е била част от гангстерската организация. Попада там в търсене на признание в подземния свят, който тогава ѝ се е струвал "много готин". Подчинявала се е безусловно на организацията и дори се е самонаказвала, когато са ѝ казвали, че е необходимо. Така например веднъж си е отрязала сама един пръст - често срещана форма на изкупление в средите на "Якудза", когато член на бандата се провали в някоя задача, обяснява АРД.
Икономическата криза застигна и престъпните банди
Дълго време престъпните мрежи разчитаха на отлични връзки, включително в политическите среди. Но когато Япония изпадна в продължителна икономическа криза, техните дела също започнаха да вървят на зле.
Подкрепата сред обществото изчезна, а по-строгите закони и силният натиск от страна на полицията притисна бандите до стената. От някогашните 180 000 членове днес броят е спаднал до под 10 000 души. Съвременните форми на престъпност пък са изместили традиционните банди.
"Днес Якудза дори не може повече да събира рекет. Бизнесите фалират и за тях няма повече работа", казва Нишимура. Завръщането към нормалния живот също не е опция, както самата тя е установила - кандидатствала е безуспешно за работа като болногледачка на възрастни хора, но татуировките издавали проблемното ѝ минало.
Трудното отделяне от престъпността, насилието и наркотиците
Мако Нишимура все пак успява да се измъкне през 2012 г. с помощта на група за самопомощ. Окуражена е от примера на други, решили да предприемат тази стъпка. Днес самата тя помага на други бивши затворници да се възстановят. Работи в строителството, където намира работа на нейни братя по съдба, търси им и жилища.
За професора по наказателно право Масахиро Оно от университета "Асахи" в град Гифу Нишимура е пример за подражание: "В Япония хората осъждат престъпленията много строго. Затова е трудно да докажеш, че ресоциализацията на бившите престъпници е възможна.“
Упадъкът на някога влиятелните престъпни банди обаче не ги е изтрил от лицето на Земята. Хиляди бивши членове на "Якудза" в Япония днес водят живот в периферията на обществото - те са остарели, останали са без средства и са отритнати. Мако Нишимура се грижи за такива хора. "Да, беше грешка. Но днес използвам този опит, за да напътствам другите. Като човек, който сам е преминал през това, разбирам отлично тяхното желание да се променят", казва японката.
За Нишимура, както и за много други бивши членове на "Якудза", пътят към живот без насилие и наркотици минава през събирането на боклуци от канавките, обобщава коресподентът на АРД.