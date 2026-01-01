Мако Нишимура е единствената японка, която публично признава, че е била част от "Якудза". Днес тя е скъсала със света на престъпност, насилие и наркотици. Пред АРД жената разказва своята история:

Мако Нишимура е почти на 60 години. Днес тя облича сигнална жилетка и предвожда група, която чисти улиците и мете боклука в Япония. Нишимура има бурно минало - тя е била член на страховитата престъпна организация "Якудза". Само до преди няколко години тя е отстоявала интереса си с юмруци и бейзболна бухалка, пише Deutsche Welle .

"Ако всичко това не се беше случило, нямаше да съм човекът, който съм днес. Съжалявам, но като се обърна назад, си давам сметка, че може би така е било най-добре", казва Нишимура пред германското издание.

"Исках да съм най-злата от всички"

Днес тя организира доброволни акции по събиране на отпадъци в града. Това е нещо като място за среща на хора с подобна история. Някои от тях са прекарали години зад решетките. Повечето са татуирани. "Направих си татуировка, защото тогава исках да бъда най-злата от всички", казва Мако Нишимура.

В "Якудза" тя се е занимавала с наркотици, събирала е такси - рекет за защита, а разногласията е разрешавала с юмруци. "Това беше времето, когато се държах като мъж. Бях се концентрирала изцяло върху това да стана истинска "якудза", разказва тя пред кореспондента на АРД Улрих Мендген.

Нишимура е единствената жена, която досега е разкривала, че е била част от гангстерската организация. Попада там в търсене на признание в подземния свят, който тогава ѝ се е струвал "много готин". Подчинявала се е безусловно на организацията и дори се е самонаказвала, когато са ѝ казвали, че е необходимо. Така например веднъж си е отрязала сама един пръст - често срещана форма на изкупление в средите на "Якудза", когато член на бандата се провали в някоя задача, обяснява АРД.

Икономическата криза застигна и престъпните банди

Дълго време престъпните мрежи разчитаха на отлични връзки, включително в политическите среди. Но когато Япония изпадна в продължителна икономическа криза, техните дела също започнаха да вървят на зле.

Подкрепата сред обществото изчезна, а по-строгите закони и силният натиск от страна на полицията притисна бандите до стената. От някогашните 180 000 членове днес броят е спаднал до под 10 000 души. Съвременните форми на престъпност пък са изместили традиционните банди.

"Днес Якудза дори не може повече да събира рекет. Бизнесите фалират и за тях няма повече работа", казва Нишимура. Завръщането към нормалния живот също не е опция, както самата тя е установила - кандидатствала е безуспешно за работа като болногледачка на възрастни хора, но татуировките издавали проблемното ѝ минало.

Трудното отделяне от престъпността, насилието и наркотиците

Мако Нишимура все пак успява да се измъкне през 2012 г. с помощта на група за самопомощ. Окуражена е от примера на други, решили да предприемат тази стъпка. Днес самата тя помага на други бивши затворници да се възстановят. Работи в строителството, където намира работа на нейни братя по съдба, търси им и жилища.

За професора по наказателно право Масахиро Оно от университета "Асахи" в град Гифу Нишимура е пример за подражание: "В Япония хората осъждат престъпленията много строго. Затова е трудно да докажеш, че ресоциализацията на бившите престъпници е възможна.“

Упадъкът на някога влиятелните престъпни банди обаче не ги е изтрил от лицето на Земята. Хиляди бивши членове на "Якудза" в Япония днес водят живот в периферията на обществото - те са остарели, останали са без средства и са отритнати. Мако Нишимура се грижи за такива хора. "Да, беше грешка. Но днес използвам този опит, за да напътствам другите. Като човек, който сам е преминал през това, разбирам отлично тяхното желание да се променят", казва японката.

За Нишимура, както и за много други бивши членове на "Якудза", пътят към живот без насилие и наркотици минава през събирането на боклуци от канавките, обобщава коресподентът на АРД.