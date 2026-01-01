Двама души бяха задържани във Виена, след като са се опитали да продадат на цивилен полицай канабис, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Арестите са извършени в рамките на планирана акция на оживения площад „Ипенплац“. Служители на реда са издирвали наркодилъри, нелегални мигранти и въоръжени лица, които често се събират в тази част на града. В хода състоялата се в четвъртък операция са били арестувани общо четирима заподозрени, пише в публикувано днес прессъобщение на полицията.

Единият от задържаните е 26-годишен сирийски гражданин, който е играел ролята на посредник при неуспешната сделка с наркотици. Неговата задача е била намери евентуален клиент и да се увери, че не става въпрос за служител на реда.

Изглежда, че цивилният полицай е успял да вдъхне доверие на посредника, понеже не след дълго при него е дошъл 22-годишен сириец, който е носил смола от канабис.

Наркотичното вещество е било конфискувано на местопрестъплението, а наркодилърът и неговият помощник са били задържани.