Пионерът в роботизираната хирургия УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен отбелязва 23 години от своето създаване. За този период в лечебното заведение са лекувани близо 120 000 пациенти и са извършени 75 000 операции, от които 2 400 с помощта на роботизирана хирургия, отчетоха от лечебното заведение.

Сред ключовите резултати на водещото лечебно заведение само за последната една година са също 10 робот-асистирани операции с Da Vinci, извършени в рамките на един ден, въвеждането на първата в Източна Европа роботизирана хирургична система Da Vinci от пето поколение, подготовката за внедряване на Da Vinci SP (Single Port) и откриването на кабинет за лечение на болката.

Следващият голям етап в развитието на болницата е изграждането на нов корпус с допълнителни ключови медицински звена. За акад. д-р Григор Горчев, основател на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, развитието на болницата през последните 23 години е резултат не само от инвестициите в технологии, но и от таланта и отдадеността на специалистите, които стоят зад тях, добавят от лечебното заведение.

„Мисията на лекаря никога не приключва – тя изисква постоянно развитие, винаги напред и нагоре. Това, което изграждаме днес с моя екип, е общо дело, което ще остане и след нас. Идеята ни винаги е била да създадем нещо различно, комплексно и изцяло в полза на пациента. Но развитието на медицината не зависи само от модерната база; то изисква силни екипи, приемственост и постоянна инвестиция в младите специалисти. Именно затова продължаваме да съчетаваме високотехнологичната медицинска грижа с обучението и развитието на следващото поколение лекари“, сподели акад. д-р Григор Горчев, основател на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.

10 робот-асистирани операции за един ден

Едно от най-значимите постижения за болницата през изминалата година е извършването на 10 робот-асистирани операции с Da Vinci в рамките на един ден. Резултатът затвърждава натрупания опит на екипите на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен в областта на роботизираната хирургия.

Развитието на това направление в лечебното заведение започва още през 2008 г., когато акад. д-р Григор Горчев въвежда робот-асистираната хирургия в България. Близо две десетилетия по-късно болницата продължава да надгражда опита си с ново поколение технологии и подготовка на специалисти.

Тази година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен въведе и първата в Източна Европа роботизирана хирургична система Da Vinci от пето поколение. Новата технология разполага с тактилна обратна връзка, която позволява на хирурга да „усеща“ тъканите по време на операцията, както и с до 10 000 пъти по-голяма изчислителна мощност спрямо предходния модел.

Следващата технологична стъпка е Da Vinci SP (Single Port). Системата позволява извършването на сложни минимално инвазивни интервенции през един порт и е разработена за работа в тесни и труднодостъпни анатомични пространства. Медицински специалисти от болницата вече са преминали специализирано обучение за работа с технологията, чието въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2026 г.

Нови възможности за комплексна грижа

Развитието на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен през последната година не се ограничава до високите технологии в хирургията. През април към Медицински център „Света Марина – Диагностика и терапия“ отвори кабинет за лечение на болката. Новото звено предлага диагностика и индивидуален терапевтичен подход за пациенти с различни болкови състояния, включително остра и хронична болка.

Целта е пациентите да получават комплексна грижа и съвременни възможности за овладяване на състояния, които често имат дългосрочно отражение върху качеството на живот.

Следващата голяма стъпка

На своята 23-та годишнина УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен вече гледа към следващия голям етап от своето развитие – изграждането на нов корпус, който ще разшири възможностите за комплексна диагностика и лечение.

„В момента реализираме изключително сериозна инвестиция в развитието на болницата – изграждането на нов корпус с допълнителни ключови звена. Предвиждаме модерна лъчетерапия, съвременен център по трансплантология и редица нови дейности, които са важни за цялостното развитие и надграждане на структурата. Целта ни е да създадем модерна онкологична структура, която да осигурява на пациентите достъп до комплексна грижа и лечение при различни видове онкологични заболявания“, коментира акад. д-р Григор Горчев.

Новият проект продължава посоката, която болницата следва от създаването си – разширяване на достъпа до съвременно лечение, внедряване на нови технологии и изграждане на комплексна медицинска грижа, насочена към пациента.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен е основана през 2003 г. като първата частна специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология в Северна България. Днес, вече Университетска високотехнологична многопрофилна болница, тя осланя своята работа на ценностите – професионализъм, отговорност, респект и човечност към пациента и неговите близки, отбелязват от лечебното заведение.

Статутът на университетска болница, от своя страна, позволява превръщането на лечебното заведение в клинична база за обучение на студенти, специализанти и докторанти от цялата страна и чужбина.