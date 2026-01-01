Руският блогър Иля Ремесло, който е критикувал руския президент Владимир Путин и руската война в Украйна, е бил арестуван, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили.

Ремесло преди това беше прокремълска фигура. Той е адвокат, който си спечели слава като критик на Алексей Навални, антикремълския опозиционен лидер, умрял в затворническа колония през 2024 г.

Но през март Ремесло публикува манифест в социална медия, който получи широк отзвук. В него той изброява пет причини, поради които е спрял подкрепата си за руския президент Владимир Путин. В манифеста той критикува войната в Украйна, ограниченията на свободата на словото и призовава Путин да се оттегли като руски лидер и да бъде съден.

Ремесло може да получи до 10 години затвор.

Дни след като той публикува манифеста си, той беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Обстоятелствата около неговата хоспитализация остават неясни. Не е ясно дали той е бил въдворен там насилствено или е постъпил доброволно.

Ремесло беше освободен около месец след това.