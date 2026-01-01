Няколко катастрофи, станали тази сутрин в час пик, затрудниха движението по главния път Созопол – Бургас.

Верижна катастрофа е станала около 8:00 ч., малко преди разклона за квартал „Крайморие“ в посока Бургас. Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. За щастие, при произшествието няма пострадали.

Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа.

БГНЕС

БГНЕС

Заради катастрофите в района се образува километрично задръстване.

На място има служители на полицията.