Над 2,5 млн. евро ще бъдат вложени в развитието на туризма, спорта и активния начин на живот в столичния район „Панчарево“. Това предвижда нов проект на районната администрация, представен на встъпителна пресконференция край Панчаревското езеро.

Проектът включва изграждането на велоалея от кв. „Горубляне“ до Панчаревското езеро, пъмп трак трасе за колоездене, туристически и поклоннически маршрути, както и нова зона за отдих.

На представянето присъстваха кметът на район „Панчарево“ Евгения Алексиева, заместник-председателят на Столичния общински съвет д-р Ваня Тагарева, заместник-кметът Георги Амзин, представители на партньорските организации и екипът по проекта.

По думите на д-р Ваня Тагарева инвестицията ще подобри качеството на живот в района, като осигури нова инфраструктура за спорт и отдих и по-добър достъп до природните, културните и историческите забележителности на Панчарево.

Проектът предвижда велоалеята да бъде оборудвана с маркировка, сигнализация, указателни табели и съоръжения за безопасност. Освен това ще бъде изградена модерна зона за отдих с паркова мебел, енергийно ефективно осветление, видеонаблюдение и безплатен Wi-Fi.

Пресцентър ГЕРБ

Планирано е още маркиране и картографиране на туристически и поклоннически маршрути, както и на веломаршрут за планинско колоездене. Те ще свързват храм „Св. Димитър“ в Панчарево, манастирите „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Николай Летни“, както и крепостта „Урвич“ край село Кокаляне.

Проектът „Формиране на зона за развитие на алтернативен туризъм чрез изграждане на велоалея, пъмп трак трасе, туристически маршрути и зона за отдих в с. Панчарево“ се реализира от район „Панчарево“ в партньорство с Националния исторически музей, храм „Св. Димитър“ и спортен клуб „Драг“.

Общата му стойност е 2 556 459,41 евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. От тях 1,79 млн. евро са европейско финансиране, а близо 767 хил. евро – национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта е планирано за периода ноември 2025 г. – ноември 2027 г.