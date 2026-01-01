Парламентарната комисия по здравеопазването не прие на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Ивайло Шотев и група народни представители. Предложенията са свързани с основните възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в държавните и общинските болници.

Законопроектът беше отхвърлен с два гласа „за“, 12 „против“ и двама „въздържал се“.

Какво предвиждаха промените

Според внесените текстове държавните и общинските болници не трябва да разпределят печалба от дейността си, ако не са осигурени възнаграждения на персонала и ако не са предприели действия за увеличение на възнагражденията с минимум 10%. Ако печалбата не е достатъчна за увеличение на възнагражденията на медицинския персонал, печалба не се разпределя.

Вносителите предлагаха основното месечно трудово възнаграждение на лекар или дентален лекар без специалност, както и на магистър-фармацевт без специалност, да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната.

За медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите се предвиждаше минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата.

Предвиждаше се още допълнително възнаграждение за положен нощен труд в размер не по-малък от 0,5% от минималната работна заплата за всеки отработен час.

Според проекта съотношението между максималното и минималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти в болниците трябваше да бъде не повече от 10:1. Предвиждаше се още допълнителното месечно възнаграждение за управител, изпълнителен директор, директор или прокурист на държавна или общинска болница да не надхвърля два пъти средната работна заплата на медицинския персонал.

В законопроекта беше записано още членовете на органите на управление на държавни и общински болници да публикуват на интернет страниците си данни за всички доходи, които получават от лечебното заведение, както и от други лечебни и здравни заведения и дружества, свързани с производството, вноса или търговията с лекарствени продукти и медицински изделия.

Ивкова: Финансов анализ е необходим преди промени за възнагражденията в болниците

Денков: Целта е да задържим кадрите в системата

„Целта е да се осигурят адекватни минимални заплащания, така че медицинските специалисти да бъдат удовлетворени от работата си, както и да се предпазим от изтичане на кадри от системата“, каза Николай Денков от парламентарната група на „Продължаваме промяната“, който представи законопроекта.

По думите му друга цел на предложенията е постигане на прозрачност и контрол при определяне на възнагражденията, особено на ръководните кадри.

„Ако има сключен Колективен трудов договор, се спазват изискванията в него, но ако няма, се прилагат разпоредбите, заложени в предложения законопроект“, допълни Денков.

Здравният министър: Липсва финансов ресурс

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че Министерството на здравеопазването принципно подкрепя повишаването на възнагражденията и задържането на медицинските специалисти, но обърна внимание на редица проблеми в предложенията.

По думите ѝ законопроектът не предвижда допълнителен финансов ресурс, а въвеждането на задължителни минимални възнаграждения създава риск от сериозно влошаване на финансовото състояние, особено на общинските болници.

„Прави впечатление, че законопроектът е фокусиран върху държавните и общинските болници, но са изключени частните болници“, добави Ивкова.

Какви бяха позициите на институциите и организациите

Подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев заяви, че подкрепя становището на Министерството на здравеопазването.

„Заплатите трябва да се актуализират, но по механизъм за положен труд, а не по стара социалистическа система“, каза той.

Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата възрази срещу обвързването на минималните възнаграждения със средната работна заплата за страната.

„Не подкрепяме предложенията“, заяви той и добави, че решението е в подписването на Колективен трудов договор.

Боян Петракиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова да се търсят механизми, които не са проинфлационни.

Иван Кокалов от КНСБ заяви, че „за пореден път се лекуват симптомите, а не заболяването“.

„Не подкрепяме предложенията, защото са против нормите на социалния диалог и нито ще удовлетворят работещите, нито ще се излекуват раните, създавани години наред“, каза той.

Василена Димитрова от Инициативен комитет „Бъдеще в България“ заяви, че всеки в сектор здравеопазване трябва да получава достойно възнаграждение и подкрепи мерките за стимулиране на продължаващото обучение и нощния труд.

Андрей Марков от Българската болнична асоциация също подкрепи позицията на Министерството на здравеопазването и заяви, че в законопроекта липсва посочен финансов ресурс.

Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Диана Георгиева призова народните представители да намерят решение на проблема с недостига на медицински сестри, като припомни, че средната им възраст вече е 57 години.

Депутатите спориха за начина, а не за необходимостта от увеличение

Николай Денков заяви, че „няма как да се търсят решения, когато се заобикаля основният проблем“ и настоя да се търсят реални решения, вместо въпросът да се отлага.

Георги Георгиев от „Възраждане“ заяви, че средствата могат да бъдат разпределяни много по-прецизно и че трябва да се промени моделът на финансиране и остойностяването на клиничните пътеки.

Георги Илиев от „Прогресивна България“ призова „да излезем от тези популистки разговори“, като подчерта, че всички искат по-високи заплати за медицинския персонал, но не това е правилният механизъм.

Според Георги Петров от същата парламентарна група трябва да се намери механизъм, по който всяка болница правилно да разпределя средствата, получени от НЗОК.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС заяви, че парламентарната група няма да подкрепи законопроекта, защото той „не намира решение на проблемите и не постига нищо“. По думите му за специализантите трябва да бъде осигурен отделен финансов ресурс от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването или общините.

Александър Симидчиев от „Демократична България“ посочи, че основният проблем е в болничната помощ, тъй като в клиничните пътеки няма обособена стойност за труда. Според него е необходимо създаването на устойчив механизъм за остойностяване на труда, а като бързо решение предложи обучаващите болници да получават целеви средства от Министерството на здравеопазването.