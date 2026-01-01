Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент.

Министърът е представил последните изменения в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, приети от 52-ото Народно събрание, както и за създаването на нова антикорупционна комисия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Николай Найденов е акцентирал върху усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет и предотвратяване на неправомерно влияние.

Той е запознал депутатите от Групата и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Участието на министър Найденов е било предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, който обаче не се е явил, без да представи мотиви за отсъствието си, което е било отбелязано от европейските парламентаристи, допълват от МП.

В началото на юли промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Те бяха приети от Народното събрание в края на юни.