Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи, които предшестват участието му в министерска конференция на тема „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ.

В рамките на работното си посещение във Вашингтон министър Демерджиев проведе среща с помощник-държавния секретар на САЩ Тод Уилкокс.

Иван Демерджиев обсъди със САЩ борбата с престъпността и модернизацията на МВР

Модернизацията на правоохранителните органи у нас, сътрудничеството между България и САЩ и борбата с трансграничната престъпност попаднаха във фокуса на срещата.

Министърът изрази благодарност за последователната подкрепа на САЩ за модернизирането на българските правоохранителни органи, включително чрез обучителни програми, експертна помощ и предоставяне на специализирано оборудване.

В хода на разговора беше потвърден общият ангажимент за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора и други транснационални заплахи.

МВР

Министър Иван Демерджиев се срещна и с конгресмена Джо Уилсън - съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ.

Министърът благодари за дългогодишната и последователна подкрепа на конгресмен Уилсън за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ, както и за активната му роля в укрепването на трансатлантическата сигурност.

Днес предстои участието на министър Демерджиев в международната конференция, в която участва по покана на държавния секретар Марко Рубио. В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC.