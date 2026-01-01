Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи (МВнР). Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Въпреки думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев във вторник Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите", а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа.

На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията.

Ключовите акценти от декларацията

1. България и останалите участници потвърждават подкрепата си за независимостта и териториалната цялост на Украйна.

2. Държавите призовават Русия да прекрати войната и да изтегли войските си от Украйна.

3. Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е определено като приоритет.

4. Подписалите страни подкрепят усилията за постигане на траен мир чрез международно право и участие на Украйна.

5. Декларацията признава ролята на „Коалицията на желаещите“ за гаранции за сигурност на Украйна.

6. Страните подкрепят европейската интеграция на Украйна, Молдова и държавите от Западните Балкани.

7. Документът потвърждава подкрепа за евроатлантическия път на Украйна към бъдещо членство в НАТО.

8. Държавите призовават за засилване на санкциите срещу Русия и мерки срещу заобикалянето им.

9. Подписалите страни подкрепят търсенето на отговорност за военни престъпления и престъплението агресия.

10. Декларацията включва ангажименти за участие във възстановяването, разминирането и енергийната устойчивост на Украйна.

11.Страните заявяват намерение да засилят сътрудничеството срещу киберзаплахи и хибридни атаки.

12. Следващата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа ще се проведе в Словения през 2027 г.