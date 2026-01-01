Чудим се на коя роля на Румен Радев да вярваме, това заяви Георг Георгиев депутат от ГЕРБ и бивш външен министър по повод подписаната от България Киевска декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“. С нея признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори. Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България напуска „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна.

Въпреки думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

„Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите, който ни извади от "Коалицията на желаещите" и каза, че България няма своето място в нея, защото тя не подкрепя философия и политиката на тази коалиция, или на Румен Радев и неговото правителство – проевропейско, това, което с Киевската декларация призовава за засилване на санкциите и натиска, признава ролята на коалицията като инструмент, който може да постигне траен мир, както и осъжда руската агресия“, посочи Георгиев.

По думите му тази "тежка политическа шизофрения, прераснала в международна такава" вече застрашава устоите на българския авторитет зад граница.

"Това, което с кабинета "Желязков" успяхме да затвърдим, а именно, че България е предвидим партньор, надежден съюзник в НАТО, и може да осигурява сигурността на себе и целия регион, в момента вече не съществува. Не смятам, че на нашата държава се гледа със сериозност и това развоение е - едно казваме тук, друго вършим в чужбина, трето артикулираме пред партньорите", допълни бившият външен министър.

"Това е заключителен документ. Той обвързва България с позиция. Подписът на външния министър не е пожелателен. Външният министър представлява България пред света и не може да има разминаване между действията на премиера и тези на външния министър. От този момент нататък министър-председателят също е задължен от текстовете, които външният министър е подписал. Нямам друго обяснение, освен че правителството се опитва да играе една двойнствена опасна игра“, заяви Георгиев.

От името на България Киевската декларация беше подписана от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Документът беше подписан още от президента на Украйна Володимир Зеленски, президентите на Албания, Гърция, Молдова и Румъния, министър-председателите на Хърватия и Словения, както и представители на Северна Македония и Черна гора.