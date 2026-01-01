Окръжният съд в Кюстендил потвърди мярката за неотклонение „Задържане под стража“ на мъж, обвинен, че е причинил средна телесна повреда на 82-годишния си баща в условията на домашно насилие.

Тричленен състав на съда е отхвърлил искането на обвиняемия и неговия защитник мярката, наложена от Районния съд в Кюстендил, да бъде изменена в по-лека.

Според магистратите към момента са налице достатъчно доказателства, които обосновават предположението, че именно обвиняемият е извършил престъплението. Те се основават на събраните свидетелски показания и съдебномедицинската експертиза.

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Съдът приема, че няма реална опасност мъжът да се укрие, тъй като има постоянен адрес и няма данни да е правил опити да се укрива. За сметка на това обаче е налице реална опасност да извърши друго престъпление.

В мотивите си съдът посочва, че обвинението е за тежко умишлено престъпление. Освен това обвиняемият е извършил деянието в изпитателния срок на предходна влязла в сила присъда по дело на Районния съд в Бургас, което според магистратите показва, че предишното му осъждане не е възпряло престъпното му поведение.

Съдът отчита и начина, по който е извършено деянието. Според събраните доказателства жертвата – 82-годишният баща на обвиняемия – е получил множество наранявания по тялото, които сочат, че са му нанесени многократни удари.

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Магистратите посочват още, че има данни обвиняемият и преди е проявявал вербална и физическа агресия към баща си. Двамата живеят на един и същ адрес, което допълнително увеличава риска от извършване на ново престъпление.

Определението на Окръжния съд – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.