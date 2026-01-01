Това е типичното двуличие на кабинета "Радев", това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод подписаната от България Киевска декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“. С нея признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори. Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България напуска „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна.

Въпреки думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

"Това правителство говори едно в чужбина, друго в България, а пък в Украйна трето. Това потвърждава политиката на двуличието. Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се да бъде достатъчно добре отразено по медиите и след това се надява реалната политика, която провежда и е в подкрепа на Украйна, с продължаваща военна и финансова помощ, няма да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. Това е елементарно лъготене", посочи Костадинов.

По думите му през последните 36 години външната ни политика е станала синоним на "слагачество" и "слугинаж".

"Тези нескопосани опити на Румен Радев да прави лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват единствено и само насмешка и презрение. За мен това е унизително като българин. Нас не ни уважават, нас ни презират и като държава, и като народ. Без значение дали министър-председателят се казва Радев, Борисов, Пеевски, Кирил Петков, Николай Денков... За хората извън България това са просто едни имена, нищо не значещи. Това са просто имена, но имаме стереотип за самата държава", допълни лидерът на "Възраждане".