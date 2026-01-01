На 22 и 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 22 юли (сряда) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък), както и на 31 юли (петък) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 1 август (събота), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, отбелязват от АПИ и посочват, че Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Националното тол управление препоръчва се извинява на водачите за причиненото неудобство.