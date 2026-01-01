Комисията по труда и социалната политика в парламента прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерския съвет. „За“ гласуваха 18 депутати, един беше „против“ въздържали се нямаше.

Целта на законопроекта е въвеждането на европейска директива и постигането на по-балансирана представеност на жените и мъжете сред директорите в управителните органи на дружествата, регистрирани на фондовата борса, пише в мотивите на законопроекта. Уточнява се, че това може да стане чрез установяване на минимални изисквания под формата на позитивни действия/временни насърчителни мерки, които са задължителни за държавите членки. В мотивите се посочва, че въвеждането на директивата в националното законодателство е важно, за да се избегне рискът от налагането на финансови санкции на България за нарушение.

Законопроектът определя министъра на труда и социалната политика като орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управителните органи на публичните дружества. Предвижда се осигуряване на механизъм за обмен на информация чрез предоставяне на относима такава на органа от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

Срокът за транспониране на директивата изтече на 28 декември 2024 г., посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при представянето на законопроекта. Тя обясни, че няколко пъти е бил внасян законопроектът в предходните години, но така и не се е стигнало до неговото приемане. По думите ѝ, сумите като санкция за неприемането на законопроекта са тревожни.

Председателят на КЗД Елка Божова каза, че не трябва директивата да се транспонира формално, а трябва да има истинска правна защита. По думите ѝ, КЗД има резерви не по отношение на политиките за равенство между половете, а относно начина, по който са разписани нормите, което може да възпрепятства КЗД да изпълнява функциите си по тяхното прилагане.

Милена Недева от парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ каза, че липсва правна уредба, която да е в съответствие с директивата. Притеснителна е възможността от санкции, посочи тя.

Вкарваме нещо в закона, защото Европейският съюз ни казва и сме длъжни да плащаме поредната щуротия, коментира Георги Георгиев от „Възраждане“. Той изрази мнение, че не трябва да се предприемат действия само за да се изпълнят определени квоти.

Стела Николова от „Демократична България“ заяви, че след като сме член на ЕС и получаваме средства от еврофондове, следва да изпълняваме европейското законодателство.

Председателят на комисията и депутат от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев попита заместник-министъра дали има текст в законопроекта, който не е свързан с транспонирането на директивата. Надя Клисурска отговори, че са се съобразили с всички заинтересовани страни и законопроектът е „саниран“, изцяло в рамките на директивата.