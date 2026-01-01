„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации, както това за уволнението. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа, каза пред журналисти ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) организираха днес среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти.

На въпрос дали срещата е преминала според неговите очаквания, ректорът на НАТФИЗ отговори, че не е очаквал конструктивен диалог, но се надява той да се случи в по-нататъшни срещи.

„Попитан колко души са в НАТФИЗ, защото 300 протестират“, член-кореспондент Дачев каза, че студентите са 800. Ректорът допълни, че ще търси диалог с протестиращите студенти в НАТФИЗ, ако те се съгласят. „Ако няма диалог, ще мислим какво да решим. Проблемът е, че той вече изскочи отвъд НАТФИЗ. Ако някой се беше замислил за имиджа на институцията, това нямаше да се допусне. Никога не е имало опасност за FilmEU, има институционална подкрепа, има и писмо. В Брюксел този проблем изобщо не е поставян“, каза ректорът пред журналисти.

Обвинения за натиск и непрозрачност: Защо недоволстват студентите в НАТФИЗ

Тони Пенчев - представител на Инициативния комитет на протеста, каза пред журналисти след срещата: „Ако сме 800 човека в НАТФИЗ, подписите вече са общо над 430 - всичките тези подписи са за оставка на ректора. Останалите 78 подписа са за напускане - те са заявления за прекъсване на студентските права“.

Присъстващите студенти на срещана казаха, че „искат още днес оставката на ректора на НАТФИЗ, а той се надявал, че е лято, че студентите ще заминат, ръководството ще излезе в отпуск и всичко това ще отшуми“.

„Мотивите, с които искаме оставката на ректора, са за демонстрирана арогантност, мълчанието, което беше с месеци, непоемане на отговорност и откровени лъжи“, каза пред журналисти Тони Пенчев. Попитан какви са нарушенията на ректора, Пенчев отговори, че „става дума за финансови нарушения, за нарушения в процедурите за избор на доценти и за други нарушения“. Изискахме всичко това по Закона за достъп до обществена информация, но не можем да я разпространяваме, каза Тони Пенчев. „Бяхме обект на натиск продължително време - от страна на ръководството на НАТФИЗ, причината за това бяха наши протестни действия и искания. Наши преподаватели бяха репресирани и изпратени на етични комисии, защото изпълняват гражданските си права. Не бих казал, че FilmEU е основният проблем, това е натрупване на много и то сериозни проблеми. Аз лично считам, че най-големият проблем е морален и етичен - от гледна точка на това да бъдат репресирани преподаватели и студенти. Няма нищо по-лошо от това“, добави Пенчев.

На въпрос с какви действия ще продължат студентите, Тони Пенчев отговори, че ще продължат във всички законови рамки да упражняват своята протестна дейност. Ако трябва, ще се разгърнем до институции, ако трябва, ще поканим и други университети да се присъединят към нас и да станат част от протеста, защото това застрашава цялото висше образование, добави той.

„Аз не съм семестриална такса, аз съм студент“: Протест пред НАТФИЗ, искат оставката на Мирослав Дачев

По време на срещата няколко пъти студенти отправиха въпрос към ректора на НАТФИЗ дали днес ще подаде оставка. Член-кореспондент Мирослав Дачев каза, че е избран от Общо събрание и този въпрос се поставя на Общо събрание.

Сред присъстващите на срещата днес бяха заместник-министрите на културата - доц. Пламен Славов и Марина Василева, главният секретар в Министерството на образованието и науката Йовко Йовчев, директорът на Дирекцията „Висше образование” в МОН Росица Колева, заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов, ректорът на НАТФИЗ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев, заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов и Ива Йорданова - функционален помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства, председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков, студенти от Инициативния комитет в НАТФИЗ, както и други студенти и преподаватели от Академията.