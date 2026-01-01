С песни „О, Миро, чао!“, освирквания и скандирания „оставка“ студенти от НАТФИЗ затвориха движението по улица „Георги Раковски“ в София. Те протестират срещу ректора на академията Мирослав Дачев с настояване за неговата оставка. Недоволните носят и плакати „Нашият факултет не е второстепенен“ и „Аз не съм семестриална такса“.

За днес е планирана среща между протестиращите студенти и ректора проф. Дачев в опит да намерят решение на натрупаните проблеми, довели до серия от протести и искане за неговата оставка. На мегафона обаче студентите обявиха, че ректорът не е в сградата на НАТФИЗ.

Ако няма диалог, протестиращите се заканиха да тръгнат на шествие към МОН и Министерство на културата, като междувременно поставиха лепенки на устите си, символизирайки желанието на ръководството да се "пази тишина".

„Аз не съм семестриална такса, аз съм студент“: Протест пред НАТФИЗ

Недоволството на студентите е насочено срещу начина, по който според тях се управлява академията. Те предупреждават за риск НАТФИЗ да загуби мястото си в европейския университетски алианс FilmEU, говорят за атмосфера на натиск срещу преподаватели с критични позиции, липса на прозрачност при формирането на сметките за ток в общежитията и намеса в учебния процес.

Преди десет дни студентите организираха протест пред сградата на НАТФИЗ, като блокираха за кратко част от ул. „Георги С. Раковски“ в София и поискаха оставката на ректора.

Защо започнаха протестите

В отворено писмо до премиера Румен Радев, народните представители и ректорите на всички висши училища студентите заявяват, че са изгубили доверието си в настоящото ръководство на академията.

„Изгубили сме доверието си в настоящото ръководство на НАТФИЗ и считаме, че ректорът следва да поеме морална и институционална отговорност за настъпилата криза“, пишат те.

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Според студентите причината за недоволството е „поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права“.

Опасения за изключване от FilmEU

Основният повод за ескалацията на напрежението е рискът НАТФИЗ да бъде изключен от европейския университетски алианс FilmEU.

По думите на студентите академията не е участвала достатъчно активно в управлението и диалога в рамките на алианса, поради което студентската общност е била уведомена, че може да започне процедура по извеждането на НАТФИЗ от него.

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Според протестиращите подобно развитие би имало сериозни последици. „Тази ситуация поставя под риск международното позициониране на Академията, достъпа до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение“, се посочва в писмото.

Твърдения за натиск върху преподаватели

Друг сериозен акцент в критиките е отношението към преподаватели, които са изразили несъгласие с действията на ръководството.

Студентите твърдят, че на заседание на Академичния съвет преподаватели от факултет „Екранни изкуства“ са били обвинени в донос, след като са подали сигнал до Министерството на образованието и науката. По думите им впоследствие срещу тях е започнала проверка от Етичната комисия, а те са били заплашени със забележки и уволнения.

„Това поражда сериозни съмнения дали критичното мнение и подаването на сигнали за нередности се приемат като легитимна част от академичното самоуправление, или като основание за институционален натиск“, пишат студентите.

Според тях така се създава усещане, че критичната позиция може да бъде санкционирана.

Спор за сметките за ток

Сред поводите за недоволството е и начинът, по който се начисляват сметките за електроенергия в общежитията на НАТФИЗ.

Студентите твърдят, че плащат цена, която е средно с около 80% по-висока от реално заплащаната от академията.

По думите им, въпреки многократните въпроси, ръководството не е предоставило официална методика, заповед или финансова обосновка, която да обясни начина на формиране на цената.

Припомнят и протест от миналата година

В писмото си студентите посочват и друг случай, който според тях показва упражняване на натиск от страна на ръководството.

Те припомнят, че при подготовката на студентския протест срещу правителството през декември 2025 г. представители на студентската общност са били призовавани да отменят инициативата с аргумента, че тя ще навреди на академията.

След провеждането на демонстрацията организаторите и участниците, според изложеното в писмото, са били обвинени, че носят отговорност за това НАТФИЗ да не получи допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката.

Какво отговаря ръководството

По-рано днес представители на протестиращите заявиха, че целта им не е конфронтация, а защита на академията.

„В момента това, което се създава, всъщност е изкуствено напрежение в Театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази Академия да запази престижа, който е имала“, заявиха те пред БНР.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Пенко Господинов призна, че в комуникацията между ръководството и студентите има проблем.

„Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено“, каза той.

Какво представлява FilmEU

FilmEU е европейски университетски алианс, финансиран по програмата „Еразъм+“, който обединява осем висши училища с профил в областта на киното, медийните изкуства и творческите индустрии.

Координатор на инициативата е Lusófona University в Португалия. В алианса участват още Академията за сценични изкуства в Словакия (VŠMU), Tallinn University в Естония, Литовската академия за музика и театър (LMTA), LUCA School of Arts в Белгия, VIA University College в Дания, IADT – Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology в Ирландия и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в България.

Участието в FilmEU дава възможност за студентски и преподавателски обмен, съвместни образователни програми, международни творчески проекти и достъп до европейски академични партньорства. Именно затова студентите определят евентуалното отпадане на НАТФИЗ от алианса като една от най-сериозните заплахи пред бъдещето на академията.