Близки, приятели и общественици се сбогуваха с о.р. генерал-майор Александър Александров – военен летец, космонавт, учен и офицер. Поклонеието започна в 11 часа в Централния военен клуб в София.

Александров, който беше вторият български космонавт, почина на 10 юли 2026 г.

Президентът Илияна Йотова определи Александров като човек, „посветил живота си на България, на нейната слава, на космическата наука“. „Надявам се заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него и Георги Иванов за България се говореше като за комическа държава. Дай Боже, тази мечта да продължи и занапред“, коментира Йотова след поклонението.

Почина генерал-майор Александър Александров – вторият българин, излетял в Космоса

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов каза пред журналисти, че ще запомни Александров с неговия професионализъм, отговорност и смелост да изведе България на такива висини и добави: „Той е пример и се надяваме да следваме това, което ни е завещал. Вечна му памет!“

„България трябва да знае, че е имала космонавти и че има космонавти“, каза космонавтът Красимир Стоянов, който е третият български космонавт, включен в дублиращия екипаж на "Союз ТМ5", като дубльор на Александров.

"Ще го носим постоянно в сърцето си. Ще го запомня с изключително сериозната му подготовка. Споменът за него още от нашата подготовка в Звездното градче през 1987-1988 г. беше прекрасен. Преживяхме много хубави и много трудни моменти, но бяхме един сплотен екип", каза Стоянов, цитиран от БТА.

Първият български космонавт Георги Иванов също изказва съболезнования, но, за съжаление, физически нямаше възможност да дойде, добави Красимир Стоянов.

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Александър Александров е добър пример за всички млади хора, които гонят своята цел и я постигат, благодарение на всеотдайност, работа и героизъм, каза директорът на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките проф. Георги Желев. По думите му Александров заслужено е герой на България и не само.

„В Института сме много привързани към него. Колегите още си спомнят за него с добро. Трябва да си спомним и за неговия принос във връзка с това, че като втори българин, полетял в Космоса, е издигнал България на трето място в света като държава с повече от един космонавт,“ каза още проф. Желев.

Александър Панайотов Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“ (излитане) заедно с командира на полета Анатолий Соловьов и бординженерa Виктор Петрович Савиних, Станция Мир и Союз ТМ-4 (за кацане). Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

Кариера като космонавт

През 1977 г. Александров е избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос“, заедно с първия български космонавт Георги Иванов. На 1 март 1978 г. пристига в Центъра за подготовка на космонавти за преминаване на обща космическа подготовка.

Готви се за космическия полет през 1979 г., при който е дубльор на Георги Иванов. Поради технически проблеми космическият полет на Георги Иванов е прекъснат по-рано и не се изпълнява програмата за изследване, която е предвидена за този полет.

След допълнително споразумение между България и СССР се подготвя изпращането на втори български космонавт. През юни 1988 г. Александър Александров става вторият българин, излетял в Космоса. По време на полета извършва 59 успешни научни експеримента, включително изпитание на български храни за космонавти. Експериментите са разработени от Института за космически изследвания при БАН с ръководител акад. Димитър Мишев. По време на полета е осъществен телемост на космонавтите с Тодор Живков, предаван директно по Българската национална телевизия.

Военен летец първи клас, заслужил летец, летец-космонавт на Република България. На 26 април 2002 г. е удостоен с висше военно звание бригаден генерал. Награден е с орден „Стара планина“. С указ № 246 от 11 декември 2013 г. за особено големите му заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили е повишен във висше военно звание в резерва генерал-майор. На 13 март 2019 г. „за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, за дългогодишната му и безупречна служба и за приноса му за националната сигурност на Република България“ е награден с орден „За военна заслуга“ първа степен.

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