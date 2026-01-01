Две непълнолетни момичета са пострадали при инцидент с електрическа тротинетка в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало около 20:40 часа на 11 юли на ул. „Луганск“ в квартал „Изток“. По данни на свидетели едното момиче управлявало тротинетката, а другото се возело на нея. Двете се движели с висока скорост и без предпазни каски, когато паднали.

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Пострадалите са транспортирани в столично лечебно заведение с различни травматични увреждания. Едното момиче е с мозъчно сътресение и кръвоизлив в мозъка.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Предстои да бъдат предприети административнонаказателни мерки и спрямо родителите на непълнолетните.

Тротинетките под контрол: Полицията санкционира нарушителите в Перник

От полицията отново призовават родителите да упражняват контрол върху използването на електрически тротинетки от децата си и напомнят, че превозването на втори човек, движението с висока скорост и липсата на предпазна каска значително увеличават риска от тежки инциденти.