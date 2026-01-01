Две момичета - на 17 и 13 години с тротинетка пострадаха при удар в кола в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 юни в село Бреница. Децата са изгубили контрол над управлението и се ударили в паркиран автомобил.

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17-годишното момиче е настанено в болница в Плевен - без опасност за живота. Другото дете е прегледано и е с по-леки травми.

Специалистите напомнят, че електрическите тротинетки изискват повишено внимание, особено при движение по неравни настилки, в натоварени участъци и при по-висока скорост.

Превенция:

- Да не се превозват двама души на една тротинетка, освен ако превозното средство не е предназначено за това

- Да се използват предпазни каски и защитна екипировка

- Да се спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта

- Да се избягва използването на мобилен телефон по време на движение

- Да се проявява повишено внимание при неравна пътна настилка

Отговорното поведение и спазването на мерките за безопасност могат значително да намалят риска от инциденти с електрически индивидуални превозни средства.