Дете, придвижващо се с тротинетка, се вряза в автобус на градския транспорт във Варна.

При инцидента са пострадали както самото то, така и жена, пътувала в превозното средство, предава NOVA .

Жена е с опасност за живота, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

По информация на полицията малолетното дете е изскочило от път без предимство и се е блъснало директно в движещия се автобус.

В резултат на удара то е със счупена лопатка. Настанено е в отделение по травматология, без опасност за живота.

Пострадалата пътничка от автобуса е с порезна рана на главата и с контузии на гръдния кош и рамото. След обстоен преглед тя е била освободена за домашно лечение.