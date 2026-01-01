Комисията по правни въпроси прие на второ четене част от ключовите промени в Изборния кодекс, с които се предвижда преминаване към почти изцяло машинно гласуване, отпадане на ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз (ЕС), както и промени в работата на Централната избирателна комисия (ЦИК), предаде репортер на БГНЕС.

Общият законопроект е изготвен въз основа на четири законопроекта, приети на първо гласуване на 16 юли 2026 г. Те са внесени от народни представители от парламентарните групи на ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Прогресивна България“.

Без лимит за изборните секции извън ЕС

Комисията прие да отпадне ограничението за разкриване на до 20 секции в държавите извън Европейския съюз.

Одобрено беше и декларациите на избирателите в редица случаи да се попълват и подписват пред членовете на секционната избирателна комисия (СИК), а не предварително.

Промени в работата на ЦИК

Променя се и начинът на вземане на решения в Централната избирателна комисия. Вместо с мнозинство от две трети, решенията вече ще се приемат с гласовете на повече от половината от членовете на ЦИК.

Правната комисия прие и създаването на обучително звено към ЦИК, което ще обучава членовете на изборните комисии, ще изготвя разяснителни материали и ще поддържа публичен регистър на обучените лица.

ДПС предложи нов тип машини за гласуване

Хамид Хамид от ДПС представи предложението на парламентарната група за машинно гласуване с оптично устройство за сканиране.

По думите му машините, с които в момента се гласува в България, са се провалили както у нас, така и по света, а голяма част от тях са дали дефекти.

„Те остават в историята като машините на Мадуро, с които той си гарантира оставането на власт години наред“, заяви Хамид.

Председателят на правната комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България“ обяви, че формацията няма да подкрепи предложението.

„Ако сега подкрепим внедряването на тези машини, отново ще ни обвинят за ала-бала. Внедряването на нови устройства изисква общ преглед на целия Изборен кодекс и прецизирането му“, заяви тя и добави, че въвеждането на подобни устройства би довело и до сериозни финансови затруднения.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ определи предложението като политическа манипулация и припомни, че различни политически сили са печелили избори при действащата система.

Предложението на ДПС за машинно гласуване с оптично устройство за сканиране не беше прието.

Почти изцяло машинно гласуване

Правната комисия прие и най-съществената промяна в Изборния кодекс – упражняването на вота да се извършва с бюлетина за машинно гласуване.

Изключения ще има в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за социални услуги, на плавателни съдове под българско знаме, както и в секции извън страната, за чието образуване са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували под 300 избиратели.

Комисията отхвърли предложението на Стою Стоев от ПП прагът за секциите без машинно гласуване да бъде намален от 300 на 100 избиратели.

По-дълъг срок за заличаване на местни коалиции

Депутатите приеха и промяна в процедурата за заличаване на регистрацията на местни коалиции, като срокът се увеличава от 15 на 45 дни.