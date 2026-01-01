Руският президент Владимир Путин посети Архангелския катедрален храм в Московския Кремъл, където се поклони пред откритите неотдавна мощи на великия княз на Московското средновековно княжество Дмитрий Донски, предаде Ройтерс.

В Архангелския катедрален храм през вековете са положени тленните останки на повече от 40 руски царе и князе.

Фактът, че тялото на великия княз Донски е погребано в катедралния храм, беше добре известен. Но миналия месец се установи, че мощите всъщност са били положени в крипта до южната стена на Архангелския катедрален храм. Това изненада историците, които смятаха, че тленните останки на великия княз се намират на друго място в сградата.

Президентът Путин запали свещ в храма и застана до белокаменния саркофаг, докато експерти обясняваха как са идентифицирали тленните останки на живелия през 14-и век владетел.

БГНЕС

БГНЕС

От Руската православна църква (РПЦ) съобщиха за откритието във вторник, като посочиха, че запазените останки са почти пълни и са принадлежали на мъж, висок почти 180 см, който е починал от естествена смърт на възраст между 35 и 45 години.

„Всички тези характеристики съответстват на писмените източници и историческите свидетелства относно живота и смъртта на великия княз“, добавиха от РПЦ.

Донски е велик княз на Московското княжество (1363 - 1389) и велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1362 - 1389), които по-късно се превръщат в ядрото на руската държава.

По негово време се построява първата каменна кремълска крепост, а територията на Московското княжество значително се увеличава. Великият княз разгромява войските на монголската орда в прочутата битка край река Дон през 1380 г.