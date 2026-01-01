Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще се срещне идния вторник със секретаря на Светия престол за отношенията с държавите архиепископ Пол Ричард Галахър, който ще посети Москва следващата седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителката на руския външен министър.

Лавров и Галахър вече обсъдиха конфликта в Украйна в телефонен разговор миналата година.

Архиепископ Пол Ричард Галахър е един от водещите дипломати на Светия престол. Той е секретар на Светия престол за отношенията с държавите и международните организации – позиция, която го поставя начело на дипломатическите отношения на Ватикана с правителства и международни институции.

Галахър има активна роля по дипломатическите и хуманитарните въпроси, свързани с войната в Украйна. През юли 2026 г. той посети Киев като папски пратеник, където се срещна с украинския външен министър Андрий Сибиха и подчерта подкрепата на Светия престол за украинския народ, както и необходимостта от усилия за постигане на мир.

По време на посещението си Галахър посети и места в Киев, засегнати от руски ракетни удари, и призова за условия, които да позволят постигането на „справедлив мир“.

Контактите му с руската страна са част от по-широките дипломатически усилия на Ватикана около войната. Предстоящата среща с руския външен министър Сергей Лавров е важна именно на този фон – Светият престол се стреми да запази дипломатически канали с Москва, докато едновременно поддържа диалог с Киев и настоява за мирно решение на конфликта.

Галахър е участвал и в срещи на високо равнище по украинския въпрос във Ватикана. През октомври 2024 г. например той разговаря с украинския президент Володимир Зеленски след аудиенцията му при папа Франциск, като сред основните теми са били войната, хуманитарната ситуация и усилията за постигане на справедлив и устойчив мир.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че все още няма планирана среща между руския президент Владимир Путин и пратеника на Ватикана.