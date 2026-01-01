Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов направи две искания за документи във връзка с петима души, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, които впоследствие са били помилвани. Първото искане е адресирно до Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, а второто - до президента Илияна Йотова, съобщиха от пресцентъра на партията.

В петък, 11 септември, „Да, България“ изиска от президентството, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите по помилването на Огнян Атанасов. Сред тях са молбата за помилване с датата на подаване, прокурорските постановления от 2021–2022 г. с датите и основанията за прекъсване на наказанието, медицинското заключение от 2022 г., протоколът и становището на Комисията по помилването, както и указът с точната му дата и документите, обосноваващи решението.

Партията настоя тогава за максималната допустима по закон публичност, а за защитената медицинска информация поиска проверка от компетентните органи и оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано, смятат от „Да, България“.

На сайта на президентската институция е публикувана общодостъпна информация за помилвано в края на 2022 г. лице, без да се посочва името му съгласно Закона за защита на личните данни, заявиха в отговор от прессекретариата на държавния глава.

След няколко дни ще има повече подробности по случая с помилваното през 2022 г. лице, каза в събота президентът Илияна Йотова.