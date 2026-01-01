Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск, каза пред журналисти във Враца регионалният министър Иван Шишков по време на среща от инициативата „Регионите говорят“.

„Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем“, обясни Шишков и добави, че не иска да влиза в личното пространство на никого.

„Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини“, заяви министърът.

Институтът за пътна безопасност: Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка

„Работата наистина е много активна, много интензивна, всеки си прави сметката. Надявам се проблемът да не е по-сериозен, личен. Пожелавам му по-бързо да си реши проблемите“, каза още Шишков.

Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информация, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.

Припомня ме, че съставът на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД беше обновен в средата на юли със заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инж. Иван Кунев. Той е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. В периода 2009–2024 г. е бил директор на Областно пътно управление - Благоевград и има опит в строителния сектор.