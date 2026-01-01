Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението.
По информация на института Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.
От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.
По информация на института мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.
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Оттам посочват, че оставката на Кунев е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж.
„Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност.
От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров по същите причини.
От Института за пътна безопасност отправят въпроси и към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“
Организацията заявява, че очаква незабавни отговори.