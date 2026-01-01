Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украйна, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи късно тази вечер в Телеграм кметът на града Игор Терехов, цитиран от Ройтерс.

В Полтавска област около 22 000 потребители останаха без електрозахранване, след като вражески дрон е поразил енергиен обект. Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Диакивнич съобщи в Телеграм, че е регистрирано попадение по обект от енергийната инфраструктура, отбелязва Укринформ.

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"Регистриран е удар с безпилотен летателен апарат по обект от енергийната инфраструктура. В резултат на атаката около 22 000 потребители временно останаха без електрозахранване", се казва в публикацията.

По предварителна информация няма пострадали в резултат на нападението. Специалистите от "Полтаваобленерго" работят по възстановяването на електроснабдяването.