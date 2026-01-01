УМБАЛ-Бургас вече разполага с нова медицинска апаратура за педиатрични грижи, осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Инвестицията включва 43 единици оборудване на обща стойност над 1,1 млн. евро с ДДС. С придобитата техника се запозна министърът на здравеопазването Катя Ивкова при посещение в лечебното заведение, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

Сред новото оборудване са компютърно-томографска система за изследвания при деца, ехографски апарат с приложения за изследване на глава, коремни органи и повърхностни структури, неинвазивен респиратор и други. Апаратурата е осигурена по компонент „Модернизиране на системата за педиатрични грижи в страната“.

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„За нас е важно техниката да е щадяща, да е съкратено времето за диагностика и да е максимално прецизна. Тази техника е в помощ и на самите лекари, които ще могат да поставят и много по-прецизни диагнози“, заяви министър Ивкова.

Министерство на здравеопазването

По време на посещението министърът разгледа и отделенията по неврология, реанимация и родилното отделение, където са създадени две нови семейни стаи. Ивкова подчерта значението на силните регионални болници за достъпа до съвременно лечение близо до дома.

Министерство на здравеопазването

Модерното здравеопазване е пряко свързано със състоянието на системата на местно равнище и с възможностите на лечебните заведения да поемат сложни случаи и да осигуряват сигурност на хората в региона.

„Силната болница променя възможностите на един регион. Тя дава на лекарите условия да развиват съвременна медицина, а на пациентите - достъп до лечение близо до дома.

Министерство на здравеопазването

Поздравявам Ви, че сте една прекрасна общност в град, който успява, и наистина се надявам повече пациенти да избират УМБАЛ-Бургас - държавното лечебно заведение, което работи в полза на пациентите, на града и на областта“, подчерта министър Ивкова.