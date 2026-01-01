Близо килограм златни накити, укрити под подплатата на елек, откриха митнически служители на пункта „Капитан Андреево“. Ценностите са били пренасяни от пътничка в автобус, влизащ в страната от Турция.

Случаят е от 2 октомври около 00:30 часа. Автобусът с турска регистрация е бил управляван от турски гражданин. В него са пътували 23 души от Турция през България за Румъния.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При нея служителите забелязали неестествено издуване на елек, с който била облечена една от пътничките – румънска гражданка.

При извършения личен преглед под подплатата на елека били открити 20 полиетиленови пакетчета. В тях имало пръстени, медальони, синджири, обеци и гривни.

Според експертизата на вещо лице накитите са изработени от злато и са с общо тегло 912,45 грама. Стойността им е 100 369,60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

Видео от проверката е публикувано в YouTube канала на Агенция „Митници“.