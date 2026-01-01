Разходите за придобиване и притежаване на жилища, обитавани от собствениците им, са се увеличили с 11,7% в България през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Това е вторият най-голям ръст в Европейския съюз след Хърватия, показват данни на Евростат.

България е на второ място и по тримесечен ръст. Спрямо първите три месеца на годината показателят се е увеличил с 4,3%, като пред страната ни е само Румъния с 4,7%.

Индексът на цените на жилищата, обитавани от собствениците им, отчита както разходите за придобиване на жилище, така и други разходи, свързани със собствеността – строителство, ремонти, поддръжка и застраховки.

При изчисляването на индекса за България покупките на новопостроени жилища имат тежест от 75,4%. Това е най-високият дял на тази категория сред държавите от ЕС, предоставили данни.

България е европейски лидер по поскъпване на жилища и наеми

На годишна база най-голямо увеличение на показателя през второто тримесечие е отчетено в Хърватия - 12%, следвана от България с 11,7%, Литва с 10,8%, Португалия с 10,6%, Швеция с 10,5% и Румъния с 10,4%.

От 26-те държави от ЕС с налични данни 25 са регистрирали годишно увеличение, а само една е отчела спад.

В сравнение с първото тримесечие показателят се е повишил в 25 държави. След Румъния и България най-голям ръст е отчетен в Литва - 3,5%. Единственото понижение е регистрирано в Нидерландия – с 0,2%.

В ЕС като цяло индексът е нараснал с 4,4% на годишна база през второто тримесечие, а в еврозоната - с 4%.

Сред отделните компоненти на индекса в ЕС най-голямо годишно увеличение е отчетено при жилищните застраховки - 7,4%.

При разходите за придобиване на жилище най-силно са поскъпнали други услуги, свързани с покупката - с 5,9%. Най-малък е ръстът при съществуващите жилища, които са нови за сектора на домакинствата – 2,4%.

Разходите за ремонти и поддръжка са се увеличили с 3,3%.

За периода от последното тримесечие на 2020 г. до второто тримесечие на 2026 г. индексът е нараснал с 36,3% в ЕС и с 33,5% в еврозоната. Най-високият годишен ръст е отчетен през второто тримесечие на 2022 г. – съответно 11% за ЕС и 10,1% за еврозоната.