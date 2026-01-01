Почина музикантът Христо Петров, известен като Ицо Петрофф - Ицака.

Тъжната новина бе съобщена в профила му в социалните мрежи. „Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петров – Ицака! Скръбим за него! Почивай в мир, Ице!“.

Той е роден на 9 януари 1952 г. в София.

Първата група, която Христо Петров основава през пролетта на 1968 г., носи името „Инцидент“.

До 1989 г. Ицо Петров е записал около 50 песни, част от които са отличавани с награди и издавани на грамофонни плочи.

Той е основател на рок група „Татко Кристофър“, в която в продължение на 15 години е водещ вокал и мениджър. Като мениджър работи и с музикантите от „Биг Мама Скендъл“, „Смут“, „Джангъл Сити“, „Гранулом“, рок група „Михаела“ и други.

Петров има издадени пет албума чрез „Рива Саунд“, „Мега Музика“, „Старс Рекърдс“ и „Арт Рок Център“. Автор е и на шест книги.