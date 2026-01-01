Централната избирателна комисия (ЦИК) създаде мобилно приложение „Избори 360°“ за избиратели и членове на секционни избирателни комисии (СИК) във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщават от пресцентъра на ЦИК.

То ще предоставя полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес и е разделено на две секции – „За избиратели“ и „За СИК“.

Мобилното приложение ще добавя информационни, обучителни и практически материали. „Избори 360°“ цели по-бърз и удобен начин за подобряване на информираността на избирателите, за подпомогне на практически работата на членовете на СИК и за повишаване на ефективността на изборния процес.

ЦИК: Всеки ще може да изпробва машините за гласуване в метрото, университетите и училищата

В секцията „За избиратели“ потребителите ще получават информация за изборния процес, как да използват редица електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. В приложението има интерактивна карта на избирателните секции, както и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина.

Избирателите могат и да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция с електронните услуги на ГД „ГРАО“, добавят от ЦИК. На разположение са и разяснителни материали, свързани с начина на гласуване, основни срокове и друга полезна информация.

Секцията „За СИК“ е разработена като практически помощник на членовете на СИК. В нея ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Целта е да се улесни попълването на протоколи и да се намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. На парламентарните избори от 19 април 2026 г. подобен „еПротокол“ отново беше разработен като мобилно приложение на ЦИК.

На 1 септември говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви, че от два месеца се разработва подобрение на приложението „еПротокол“, което в миналите избори е било достъпно за членовете на избирателни комисии и те са могли да тестват как да попълнят правилно протокола си.