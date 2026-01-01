Всеки гражданин ще може да изпробва машините за гласуване в метрото, университетите и училищата, съобщи на първия редовен брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова – Цветкова.

По думите й в избирателните секции над 300 души ще се гласува с машини, като вече обществената поръчка за машините е в ход. "Подготвяме мащабна разяснителна кампания, включвайки различни съвременни методи за информиране на граждани, планираме акции и срещи в различни населени места на ключови точки - в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различна възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея", обясни тя.

Цветкова каза още, че подобряват приложението "е-протокол", което на миналите избори е било достъпно за членовете на ЦИК. Тя изрази надежда, че в края на месец септември приложението ще стартира. "Всеки от вкъщи ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно", каза тя и допълни, че ще бъде създадена и специална секция за избирателите, в която ще бъдат публикувани ключовите срокове и информация за гласуването по постоянен и настоящ адрес, както и за подаването на заявления за гласуване извън страната. Заявленията за вот зад граница ще могат да бъдат подавани до 29 септември.

"Мисията на ЦИК е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Започнали сме действия, свързани с прилагането на Изборния кодекс и с организацията на изборите, като по част от въпросите сме приели решения в аванс", каза председателят Георги Хорозов. "Целият процес почива на честност, прозрачност и откритост", каза той.

По думите му целта на ЦИК е да не остава съмнение, да няма проблеми с упражняване правото на вот.

Хорозов каза още, че без активното участие на медиите не може да има достатъчно добре осветлена дейност на комисията, нито достатъчна информираност. „Разчитаме, че тези изявления ще могат да стигнат до избирателя по начина, по който са били направени. Разчитаме да информирате за нашите решения и заедно, при точното прилагане на закона и при съобразяването с целите на Изборния кодекс, да можем да бъдем в полза на избирателя“, допълни той.

Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно, каза още той.

На 2 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г. Документите ще се приемат от 9:30 до 17:00 часа, каза Цветкова.

Цветкова обясни, че всеки вторник от 14:00 ЦИК ще информира обществеността до какъв етап е стигнала подготовката за изборите.

Приемането на документите ще се извършва в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ .

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 ч. на 9 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 37-ПВР от 20 август 2026 г.

Сметната палата с важно съобщение за партиите преди изборите през октомври

На 7 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 часа на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.

Цветкова обясни и за сформирането на районните и секционните избирателни комисии. Консултациите при областните управители са приключили до 30 август, като съгласие за състава е постигнато в 17 районни избирателни комисии. В останалите 14 района партиите и коалициите, представени в парламента, не са успели да постигнат съгласие и съставите ще бъдат назначени служебно от ЦИК.

Сред районите са Варна, Бургас, София-област, Кърджали и Плевен, както и Пловдив-град и Пловдив-област. За софийските районни избирателни комисии, по думите ѝ, има постигнато съгласие. ЦИК трябва да назначи районните избирателни комисии до 4 септември.