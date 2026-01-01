Природната забележителност „Водопад-Герме бунар“ е обявена за нова защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова в категорията „природна забележителност“.

Тя се намира в землището на село Желъдово, община Джебел, област Кърджали, и е с площ 1,017 дка. Природната забележителност „Водопад-Герме бунар” е с характерни скални образувания и прилежащи територии, съобщиха от МОСВ.

Обявиха две нови защитени територии у нас (СНИМКИ)

В границата на природната забележителност се забраняват дейности, които могат да доведат до увреждане или унищожаване на естествения облик на водопада и пейзажа около него. Забранява се къртене, копаене и драскане по скалите, промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята.

Сред недопустимите дейности са строителство, прокарване на нови пътища, търсене, проучване и добив на подземни богатства, риболов, ловуване, както и гърмене с всякакви оръжия и използване на експлозиви. Забранено е отсичане или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя, замърсяване на района с отпадъци и други.

МОСВ

Защитената територия е обявена в сътрудничество със заинтересованите държавни институции, местната власт и гражданите.

Предстои обнародване на заповедта в Държавен вестник.