Мъж на 72 години от Велико Търново е загинал при вчерашната катастрофа край габровското село Донино, съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово.

Сигналът за произшествието е получен на 31 август в 14:30 ч.

Мъжът е управлявал лек автомобил, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в движещия се срещу него товарен автомобил, управляван от 55-годишен жител на град София. В резултат на катастрофата шофьорът на лекия автомобил е починал.

Шофьор загина при катастрофа на пътя Габрово-Велико Търново

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване и по случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че по-рано днес жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен, а мотоциклетист на 26 години е в тежко състояние след вчерашно пътнотранспортно произшествие на разклона за павликенското село Мусина.