Аварийно-спасителният отряд в Перник откри след три денонощия 78-годишната Лиляна Йорданова, изчезнала в района на Горна Диканя, съобщиха от отряда за БТА.

Жената беше в неизвестност от 30 август. Лиляна е намерена днес около 10:30 ч. в труднодостъпен планински терен над селото.

Полицията в Перник обяви жената за издирване, като информацията за изчезването ѝ беше разпространена и чрез бюлетина на Областната дирекция на МВР.

Помогнете: Виждали ли сте тази жена? (СНИМКА)

Жената е открита в труднодостъпен район с гъста растителност в планината над селото. Тя е била в адекватно състояние и видимо в кондиция. Парамедик от отряда е извършил първичен преглед на място.

След като е открита, Йорданова е свалена от терена с линейка на аварийно-спасителния отряд до селото. Там е поета от медицински екип с лекар и е транспортирана за преглед в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник.

78-годишната жена е с тежка деменция и не е могла да обясни подробно как е попаднала в района. Тя е посочила, че е събирала билки и се е разхождала. Мястото не ѝ е било познато.

В акцията по издирването са участвали служители на ОД на МВР – Перник, „Гранична полиция“, горски служители, както и екипи на Сдружение „Кучета за търсене и спасяване – България“ (SAR DOGS BG).