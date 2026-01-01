Полицията в Перник издирва 78-годишна жена от с. Горна Диканя, която е в неизвестност от неделя, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Изчезналата се казва Лиляна Панова Йорданова и е от радомирското село.

Тя е напуснала дома си на 30 август в 4:00 ч. и оттогава е в неизвестност, уточниха още от полицията. Близките ѝ са информирали, че страда от деменция.

Жената е висока около 165 см. Била е облечена със синя блуза на червени цветя и черен клин.