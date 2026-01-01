„Гюров, Кандев и аз“ - този надпис към анонса за представянето на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент остави любопитен въпрос: кой всъщност е „аз“?

Отговорът дойде днес по време на представянето от Василена Киара, студентка по медицина и член на инициативния комитет. Тя обясни защо е решила да застане зад кандидатурата на двамата.

„Перфектни хора няма“

„Като един млад човек, който е избрал бъдеще в България, реших днес да застана тук и да подкрепя не просто начинанието на тези двама души, а да бъда част от него като член от инициативния комитет. Като човек мога да ви кажа, че усещам, че вяра в това бъдеще често липсва, но този отбор веднъж успя да вдъхне надежда на нас, българите. Не искам да заставам пред вас и да казвам колко перфектни са кандидатите. Перфектни хора няма, но има хора с желание, а това желание заслужава доверие, което не е безусловно.“

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По думите ѝ всеки гражданин има възможност да влияе върху политическите процеси.

„Всеки от нас има силата да избира и да сменя властта, доказахме го през миналата година, ще го доказваме и в бъдеще.“

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Към кандидатите тя отправи и конкретна молба:

„Към г-н Гюров и Кандев има една молба: Продължавайте да се вслушвате в гражданите, както правехте през месеците, които бяхте начело. Обединявайте ни, работете в името на народа.“

„Гюров, Кандев и аз, и ти“

След това Василена Киара даде и отговор на въпроса, който остави надписът „Гюров, Кандев и аз“.

„Отборът оттук нататък ще бъде Гюров, Кандев и аз, и ти, и всеки един от вас.“

В края на изказването си тя отново акцентира върху работата в интерес на хората.

„Като заговорехме за работа в името на народа. Г-н Кандев веднъж ни показа, че е способен на това.“

Днес Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си за предстоящите президентски избори. Гюров ще се кандидатира за президент, а Кандев - за вицепрезидент.

С изказването си Василена Киара обясни и посланието зад „аз“. То не се отнася единствено до нея, а според думите ѝ включва „ти и всеки един от вас“.