Цените на петрола продължиха да се повишават, а азиатските акции се представиха разнопосочно във вторник, след като подновяването на насилието във войната в Иран след повече от месец без значими бойни действия засили несигурността около бъдещето на конфликта, съобщи Асошиейтед прес.

Акциите на онлайн търговеца на бърза мода „Шейн” (Shein) поевтиняха с до 10 на сто, след като започнаха да се търгуват на борсата в Хонконг днес. До обед спадът беше 5 на сто.

На азиатските фондови пазари индексът Hang Seng в Хонконг спадна с 0,9 на сто до 25 332,10 пункта, а Shanghai Composite остана почти без промяна на ниво от 3985,93 пункта.

Nikkei 225 в Токио се повиши с 0,2 на сто до 66 420,26 пункта, а южнокорейският Kospi нарасна с над 0,2 на сто до 6835,51 пункта.

S&P/ASX 200 в Австралия спадна с 0,1 на сто до 9066,40 пункта.

Taiex в Тайван се повиши с 0,2 на сто, а Sensex в Индия нарасна с 0,3 на сто.

Фючърсите на американските индекси се повишиха с 0,1 на сто.

Петролът сорт Брент поскъпна с 0,8 на сто до 91,23 долара за барел. Вчера той поскъпна с 2,7 на сто, след като САЩ нанесоха удар по ракетни установки на ирански остров в неделя, заявявайки, че те се подготвят да поставят мини в Ормузкия проток. Иран отговори с изстрелване на ракети по американски обекти в Йордания, като всички ракети бяха свалени във въздуха.

Войната доведе до ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди преминаваше около 20 на сто от световните доставки на петрол. Цените на петрола остават високи след първоначалния скок в началото на войната, което оскъпява всичко – от бензина до превозваните по море стоки.

Американският бенчмарков петрол поскъпна с 1 на сто до 86,62 долара за барел.

Уолстрийт приключи август със спадове в понеделник, като индексът S&P 500 се понижи с 0,3 на сто. Dow Jones Industrial Average спадна с 0,7 на сто, а Nasdaq Composite загуби 0,1 на сто.

Спадовете в понеделник бяха широкообхватни, като почти всички сектори в състава на S&P 500 приключиха с понижение.

„Едисън интернашънъл” (Edison International) се срина с 23,1 на сто, а „Пи Джи енд И” (PG&E) спадна с 20,1 на сто – двата най-големи спадa в индекса. Това се случи след информации за възможно законодателство в Калифорния относно горските пожари, което би позволило на застрахователите да предявяват искове срещу комуналните компании за свързани щети.

Акциите на енергийните компании обаче поскъпнаха. „Ексон мобил” (Exxon Mobil) се повиши с 2,7 на сто, а „Шеврон” (Chevron) – с 2,1 на сто.

По-високите цени на енергията подхраниха и без това упорито високата инфлация, която остава значително над целта от 2 на сто на Управлението за федералния резерв (УФР). Това оказва натиск върху разходите на домакинствата и потребителското доверие и усложнява задачата на УФР при определянето на лихвената политика.

Доходността по двегодишните американски държавни облигации, която следи отблизо очакванията за действията на УФР, остана без промяна в понеделник на ниво от 4,34 на сто, колкото беше в края на петъчната сесия. Това е значително над около 3,50 на сто в началото на 2026 година.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши до 4,75 на сто спрямо 4,73 на сто в края на петък. Тя отново е около нивото отпреди две седмици, когато администрацията на Тръмп предприе необичайната стъпка да обяви, че ще се намеси на облигационния пазар.

Всяко повишаване на лихвените проценти, което би могло да охлади инфлацията, крие риск и за пазара на труда. По-късно тази седмица САЩ ще публикуват данните за заетостта през август. През юли американският пазар на труда неочаквано се забави, след като работодателите съкратиха 23 000 работни места. Ревизиите на Министерството на труда намалиха допълнително броя на работните места за май и юни с общо 103 000.

В началото на търговията днес щатският долар поскъпна до 159,94 йени спрямо 159,74 йени. Еврото поевтиня до 1,1604 долара спрямо 1,1619 долара.