Кюстендил ще бъде домакин на традиционния Празник на плодородието от 18 до 20 септември, съобщиха от общинския отдел "Култура и духовно развитие" в града.

Тазгодишното издание е посветено на 130-ата годишнина от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 г. в Кюстендил, което поставя началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като "овощната градина на България".

Организатори на събитието са Община Кюстендил и Институтът по земеделие в града. В продължение на три дни жителите и гостите на Кюстендил ще могат да се включат в разнообразна програма с изложби на плодове и зеленчуци, концерти, детски инициативи, занаятчийски демонстрации и кулинарни прояви.

Началото на празника ще бъде поставено на 18 септември на площад "Велбъжд" с арт ателиета и работилници за деца, а вечерта е предвиден концерт на група "Атлас". В парка пред художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" ще се състои инициативата "Цветовете на Кюстендил" с участието на професионални художници и ученици от школата "Новите майстори", както и визуално-музикален спектакъл с участието на участието на Яна Каруба (саксофон), Андрей Русев (цигулка) и Емануил Пешев (клавир).

Официалното откриване на празника ще бъде на 19 септември на площад "Велбъжд". В рамките на деня ще бъде представено изложението "Плодородието в Кюстендилския край" с художествено аранжирани щандове на плодове и зеленчуци.

Представени ще бъдат сортове ябълки от Института по земеделие, ще има изяви на участници в XXIII Международен детски музикален фестивал „Златни ябълки“ и фолклорна програма. Вечерта ще завърши с концерт на DJ THEO & FYRE, Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл.

На 20 септември празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимнини, Детски карнавал на плодородието, олимпийски игри под мотото "Яж, движи се и бъди" и театрално-анимационни занимания за деца.

През трите дни в централната градска част ще има художествено изложение, алея "Живите места в Кюстендилско", базар на занаятите, търговско изложение на занаятчии и земеделски производители, зона за храни и напитки, артистични пространства за отдих и снимки, както и разнообразна културна програма.

Празникът на плодородието е сред емблематичните събития в културния календар на Кюстендил и е посветен на богатите овощарски традиции на региона.